Синоптик рассказала о погоде в Москве и области в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные, сообщает RT.
По ее словам, в субботу и воскресенье атмосферное давление немного повысится.
"Влияние циклона, который проявил себя сегодня ночью, начнет ослабевать. Погода будет с меньшим количеством облаков", – сказала синоптик.
В ночь на субботу будет тепло. Воздух в столице прогреется до +16...+18 градусов, по области – до +13...+18 градусов. Днем ожидается жаркая погода с переменной облачностью, местами пройдет кратковременный дождь. В Москве ожидается +26...+28 градусов, в области – +24...+29 градусов.
Такая же погода сохранится в воскресенье. Температурный фон будет выше климатической нормы на 2 градуса.
"Погода будет комфортной для отдыха. Опасных явлений погоды в выходные не прогнозируется", – сказала Позднякова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк пообещала, что погода начнет улучшаться уже в четверг. Синоптик заявляла, что похолодание из-за дождей не предвидится.
Затопивший Европу циклон пришел в Москву
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