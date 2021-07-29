Синоптик рассказала о погоде в Москве и области в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные, сообщает RT.

По ее словам, в субботу и воскресенье атмосферное давление немного повысится.

"Влияние циклона, который проявил себя сегодня ночью, начнет ослабевать. Погода будет с меньшим количеством облаков", – сказала синоптик.

В ночь на субботу будет тепло. Воздух в столице прогреется до +16...+18 градусов, по области – до +13...+18 градусов. Днем ожидается жаркая погода с переменной облачностью, местами пройдет кратковременный дождь. В Москве ожидается +26...+28 градусов, в области – +24...+29 градусов.

Такая же погода сохранится в воскресенье. Температурный фон будет выше климатической нормы на 2 градуса.

"Погода будет комфортной для отдыха. Опасных явлений погоды в выходные не прогнозируется", – сказала Позднякова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк пообещала, что погода начнет улучшаться уже в четверг. Синоптик заявляла, что похолодание из-за дождей не предвидится.