Синоптик рассказала, когда в Москве нормализуется погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погода в столице улучшится уже в четверг, 29 июля, при этом похолодание из-за дождей не предвидится. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Приятная новость в том, что дожди существенно не повлияют на температурный режим. Он останется выше многолетних значений, а завтра днем потеплеет до 23–28 градусов", – отметила синоптик.

Ранее Волосюк предупредила, что на Москву надвигаются ливни, которые продлятся до четверга и будут сопровождаться раскатами грома.

Она объяснила, что нынешние моросящие дожди связаны с влиянием теплого атмосферного фронта, однако к столице приближается его холодный участок, который приведет к усилению осадков.

Из-за непогоды рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды. Также горожан призвали быть внимательными и не укрываться под шаткими конструкциями и деревьями.

