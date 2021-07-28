Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Согласно прогнозам, в столице во второй половине дня ожидается дождь различной интенсивности, а также возможна гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что до утра 29 июля в отдельных районах города может выпасть до 28 миллиметров осадков.

"В местах возможных временных скоплений воды на дежурство запущено 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток". К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов", – говорится в сообщении.

Горожан призывают быть предельно внимательными на улице во время непогоды. Не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду.

По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни.

Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми осадками.

Кроме того, в Подмосковье продолжает действовать предупреждение о пожароопасности четвертого класса.

