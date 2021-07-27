Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В Гидрометцентре отметили, что "желтый" цвет означает потенциальную опасность.

Гроза ожидается в столичном регионе в ночь с 28 на 29 июля. Кроме того, в Подмосковье продолжает действовать предупреждение о пожароопасности четвертого класса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду.

По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни.