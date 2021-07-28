Москвичам пообещали теплую погоду до конца месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье до конца текущего месяца. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По данным погодного ведомства, в дневные часы воздух будет прогреваться до 24–30 градусов. В частности, в среду, 28 июля, ожидается 26–28 градусов тепла, по области – до 30 градусов.

"В четверг из-за облачности температура будет 25–27 градусов, что тоже совсем неплохо, но дальше она будет в диапазоне 24–29 градусов до конца месяца", – подтвердил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что погода будет для москвичей вполне комфортной. При этом он не исключил локальных кратковременных дождей.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Причиной стала вероятность грозы, которая ожидается в столичном регионе в ночь с 28 на 29 июля.

При этом в некоторых российских регионах в ближайшие дни ожидается экстремально жаркая погода. В частности, в Краснодарском крае и Крыму воздух будет прогреваться до 31–36 градусов.