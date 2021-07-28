Синоптик предупредил об экстремальной жаре в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Экстремально жаркая погода ожидается в некоторых российских регионах в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Синоптик заявил, что экстремально высокая температура воздуха уже на протяжении пяти дней держится на Сахалине, Южно-Курильских островах и в Приморском крае.

"И такая погода сохранится. Там очень теплые воздушные массы из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас во время Олимпиады изнемогают от жары", – подчеркнул Вильфанд.

Кроме того, жара продолжится на севере Красноярского края. В частности, в Эвенкии температура увеличится до 30–35 градусов.

"На Таймыре температура достигает 25–26 градусов. Жара несусветная", – сказал специалист.

Вильфанд также предупредил о сильной жаре жителей юга европейской части России. Так, в Краснодарском крае и Крыму воздух будет прогреваться до 31–36 градусов, а в Ростовской области – до +38 градусов.

"В Крыму даже ночью температура около 24–25 градусов. Это минимальные значения, и это очень много даже для юга", – подытожил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду.

По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни.