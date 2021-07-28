Синоптик предупредил об экстремальной жаре в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Экстремально жаркая погода ожидается в некоторых российских регионах в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Синоптик заявил, что экстремально высокая температура воздуха уже на протяжении пяти дней держится на Сахалине, Южно-Курильских островах и в Приморском крае.
"И такая погода сохранится. Там очень теплые воздушные массы из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас во время Олимпиады изнемогают от жары", – подчеркнул Вильфанд.
Кроме того, жара продолжится на севере Красноярского края. В частности, в Эвенкии температура увеличится до 30–35 градусов.
"На Таймыре температура достигает 25–26 градусов. Жара несусветная", – сказал специалист.
Вильфанд также предупредил о сильной жаре жителей юга европейской части России. Так, в Краснодарском крае и Крыму воздух будет прогреваться до 31–36 градусов, а в Ростовской области – до +38 градусов.
"В Крыму даже ночью температура около 24–25 градусов. Это минимальные значения, и это очень много даже для юга", – подытожил метеоролог.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду.
По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни.
На Москву надвигается циклон, затопивший Европу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: