Сильные дожди надвигаются на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На столицу и область надвигаются сильные дожди, которые продлятся до четверга. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
По ее словам, в некоторых районах Москвы и области может выпасть до 15 миллиметров осадков в ближайшие часы.
"Те дожди, которые идут сейчас, небольшие, моросящего характера, связаны с тем, что мы оказались под влиянием теплого атмосферного фронта, но уже сейчас к столичному региону приближается холодный участок фронта, поэтому стоит рассчитывать на усиление дождей. Они уже будут носить ливневый характер и местами могут сопровождаться раскатами грома", – рассказала Волосюк ТАСС.
Специалист отметила, что уже в четверг погода улучшится. По ее словам, в дневные часы температура воздуха составит 23–28 градусов тепла.
В связи с прогнозируемой непогодой ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды, укрепить все шаткие конструкции и закрыть зонты. Водителей попросили не парковать машины под деревьями.
Ранее сообщалось, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. Так, в местах возможных временных скоплений воды на дежурство запущено 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники Мосводостока. К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми осадками.
Кроме того, в Подмосковье продолжает действовать предупреждение о пожароопасности четвертого класса.
На Москву надвигается мощный циклон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: