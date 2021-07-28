Сильные дожди надвигаются на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На столицу и область надвигаются сильные дожди, которые продлятся до четверга. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, в некоторых районах Москвы и области может выпасть до 15 миллиметров осадков в ближайшие часы.

"Те дожди, которые идут сейчас, небольшие, моросящего характера, связаны с тем, что мы оказались под влиянием теплого атмосферного фронта, но уже сейчас к столичному региону приближается холодный участок фронта, поэтому стоит рассчитывать на усиление дождей. Они уже будут носить ливневый характер и местами могут сопровождаться раскатами грома", – рассказала Волосюк ТАСС.

Специалист отметила, что уже в четверг погода улучшится. По ее словам, в дневные часы температура воздуха составит 23–28 градусов тепла.

В связи с прогнозируемой непогодой ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды, укрепить все шаткие конструкции и закрыть зонты. Водителей попросили не парковать машины под деревьями.

Ранее сообщалось, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. Так, в местах возможных временных скоплений воды на дежурство запущено 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники Мосводостока. К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми осадками.

Кроме того, в Подмосковье продолжает действовать предупреждение о пожароопасности четвертого класса.

