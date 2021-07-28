Синоптик рассказал, стоит ли ожидать потопа в Москве из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 рассказала, стоит ли горожанам ждать опасных явлений вроде потопа из-за надвигающейся на город непогоды.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк предупредила, что 28 июля в Москве ожидаются ливни и грозы, температура воздуха составит 24–26 градусов тепла. В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.

"Сегодня к столичной области уже подошел атмосферный фронт западного циклона. Он проявит себя дождем – в западных районах он уже начался, на восток дождь придет во второй половине дня. За счет того, что погода сегодня более облачная, температура не будет такой высокой, как вчера. В Москве ожидаем 24–26 градусов тепла, по области 24–29 градусов", – рассказала Позднякова.

При этом синоптик подчеркнула, что каких-то катаклизмов от надвигающейся непогоды ждать не стоит.





Татьяна Позднякова главный специалист московского Метеобюро Мы ожидаем, что за сегодня в Москве выпадет до 7 миллиметров осадков. Это нельзя будет даже отнести к категории сильного дождя.

Позднякова добавила, что при прохождении атмосферного фронта не исключена гроза, порывы ветра при которой могут достигать 12–15 метров в секунду. По ее словам, влияние непогоды сохранится и в ночь на четверг, 29 июля.

"Дожди в ночь будут более интенсивными, местами может выпасть до 14 миллиметров осадков. В начале ночи также не исключена грозовая деятельность", – объяснила синоптик.

Однако уже в четверг атмосферный фронт отойдет от города, его влияние сохранится лишь местами, уточнила Позднякова.

"Никаких опасных процессов от предстоящей погоды мы не ожидаем. Она будет типичной июльской. И дожди в Москве, наоборот, очень нужны. Местами в столице чрезвычайный класс пожарной опасности. Мы надеемся, что эти дожди, которые нас ждут в ближайшие сутки, понизят его и принесут только благо Москве и области", – подытожила специалист.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие выходные жителей столичного региона ожидает жаркая погода с небольшим дождем.