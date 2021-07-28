Жаркая погода с небольшими осадками ожидается в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ближайшие выходные жителей столичного региона ожидает жаркая погода с небольшим дождем, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождем различной интенсивности, он постепенно будет заполняться, и атмосферное давление будет чуть подрастать, погода будет более устойчивая и довольно теплая. В субботу в Москве лишь местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье будет небольшой дождь. Установится жаркая погода", – сказала синоптик.
По ее словам, минимальная температура в столице ночью составит около плюс 16–18 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25–28 градусов. В Подмосковье ночью прогнозируется минимальная температура не ниже плюс 13. Также в столичном регионе ожидается юго-западный и западный ветер, от слабого до умеренного.
"Таким образом, 1 августа будет комфортным, жарким, выше климатической нормы градуса на 3. Я считаю, в выходные погода подарит нам великолепные условия для отдыха", – добавила синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о дождливой погоде до конца июля. Он уточнил, что дожди придут в столичный регион в среду и сохранятся как минимум до четверга, однако погода при этом будет оставаться теплой.
При этом он сообщил, что теплая погода в Москве и Подмосковье сохранится до конца текущего месяца. В дневные часы воздух будет прогреваться до 24–30 градусов. Метеоролог добавил, что погода будет для москвичей вполне комфортной.
"Утро": дождь ожидается в Москве 28 июля
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