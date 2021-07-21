Эксперт рассказал о перспективах фигурантов ковидных мошенничеств

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Глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и области Роман Курынин рассказал, как его ведомство выявляет продавцов ковидных сертификатов, что им грозит и какие проблемы возникнут у покупателей. Об этом сообщает газета "Известия".

В ближайшее время в суд поступят 47 дел о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации в столичном регионе. В списке фигурантов – не меньше 12 медицинских учреждений, поставивших на поток оказание этой незаконной услуги.

Курынин отметил, что в соответствии с действующим законодательством Росздравнадзор наделен такими полномочиями – проводить контрольные закупки. В интернете выявляют сайты или публикации в соцсетях, где некие граждане предлагают купить у них ковидные сертификаты.

При этом он подчеркнул, что никому заранее неизвестно, будут ли данные такого сертификата внесены в базу вакцинированных, как обещают мошенники, или же торговцы продают просто фальшивый документ.

Стоят такие сертификаты от 10 до 30 тысяч рублей. В нелегальном бизнесе по продаже прививочных сертификатов злоумышленники действуют двумя путями. Во-первых, они продают фальсифицированные документы. В этом случае работает полиция с привлечением сотрудников Росздравнадзора.

Во вторых, они продают сертификаты с внесением в базу при участии медицинских учреждений. В этих случаях контрольно-надзорные мероприятия выполняют сотрудники Росздравнадзора.

"Изначально мы ищем сведения в интернете, наша цель – выявить факт продажи. Затем, как правило, совместно с полицией отрабатываем сайты или заявления от граждан, приходим в лечебные учреждения, устанавливаем лиц, совершающих незаконные действия", – сказал Курынин.

Он сообщил, что руководителям и персоналу лечебных учреждений, занимающимся этой деятельностью, грозит статья Уголовного кодекса "Злоупотребление должностными полномочиями".

Также Курынин предупредил, что, приобретая прививочный сертификат, чтобы предъявлять его работодателю или в органы власти, покупатель заведомо знает, что совершает незаконное действие. Поэтому не исключено, что суд и прокуратура найдут в их действиях состав преступления. Все незаконные сертификаты будут аннулированы.

Ранее в Москве на Хорошевском шоссе и Ленинском проспекте были задержаны курьеры, которые развозили фиктивные медицинские документы, в числе которых сертификаты о вакцинации от коронавируса и справки о медотводах. Установлено, что в обоих случаях подделкой бумаг занимался один изготовитель.

На данный момент ведутся поиски всех причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести в России уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским причинам. Письмо с соответствующим содержанием он направил на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

По его словам, некоторые люди пропагандируют идею о вреде вакцин, которую поддерживает и часть медработников, отговаривая людей прививаться, что приводит к возникновению черного рынка сертификатов и QR-кодов.

