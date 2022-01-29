Эксперт рассказал, какие продукты могут подешеветь в 2022 году

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Россиянам сообщили, на какие продукты могут упасть цены в 2022 году. Об этом рассказал директор Финансового центра "СКОЛКОВО-РЭШ" Олег Шибанов в интервью агентству "Прайм".

Специалист обратил внимание на прогноз Банка России, согласно которому показатель инфляции в текущем году должен вернуться в рамки 4% после резкого роста до 8,4% в 2021 году.

"Скорее всего, какие-то товары точно подешевеют, но уверенно сказать об этом в начале года достаточно сложно", – заявил Шибанов.

Эксперт предположил, что подешеветь могут продукты, связанные с пшеницей и сахарной свеклой. Он объяснил это ожиданиями хороших урожаев в нынешнем году.

Шибанов также допустил, что меры Центробанка, направленные на укрепление рубля, поспособствуют снижению издержек импортеров. При этом подобное развитие событий не станет полной гарантией уменьшения цен на импортируемые товары.

Ранее СМИ сообщали, что удорожание сырья, логистики и компонентов упаковки вынуждает производителей детского питания повышать цены.

Российское подразделение компании Fazer, входящей в топ-5 производителей хлебобулочных изделий, проинформировало торговые сети о планах повысить цены на свою продукцию с 1 февраля. Сообщалось, что со следующего месяца продукция компании подорожает на 16,5–30%.

До этого эксперты предупредили о возможном подорожании мяса птицы и яиц на фоне новых ограничений Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых стран Евросоюза. Ожидалось, что нехватка яиц приведет к тому, что некоторые птицефабрики начнут закупать продукцию у непроверенных поставщиков.