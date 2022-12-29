Российская криптобиржа, доступная для физических лиц, может появиться в 2023 году

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Российская криптобиржа может появиться в 2023 году, она будет доступна как юридическим, так и физическим лицам. Об этом председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал газете "Известия".

"Допускаю, что российская криптобиржа может появиться во 2 квартале 2023 года. Такие платформы уже есть, их нужно только узаконить, определить правила работы", – заявил он.

По словам Аксакова, российская криптобиржа может быть создана как на базе СПБ Биржи, так и с помощью отдельной инфраструктуры. Он утверждает, что Россия заинтересована в том, чтобы создать информационную систему, неподконтрольную силовым структурам Запада.

Ранее Аксаков сообщал, что законопроект, разрешающий проводить трансграничные платежи в криптовалюте, может начать работать со 2 квартала 2023 года.

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