Кабмин поручил представить рекомендации по развитию вузов с учетом рынка труда РФ

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минобрнауки до 1 марта создать методички, предлагающие ведущим университетам страны рекомендации для программ с учетом потребностей рынка труда. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Распоряжение касается вузов, которые обеспечивают подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета РФ.

"В крупнейших российских вузах должны появиться свои программы развития, учитывающие потребности рынка труда, а также взаимоувязанные со стратегическими инициативами, мегапроектами, госпрограммами и национальными проектами", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти РФ каждый год будут выделять из федерального бюджета более 2,3 миллиарда рублей на повышение стипендий студентам в государстве.

До этого Владимир Путин сообщил о повышении президентской стипендии. В конечном итоге она составит 30 тысяч рублей. Увеличение затронет в том числе правительственные стипендии – до 20 тысяч рублей.

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