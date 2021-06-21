В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС против Крыма

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает, что, продлевая санкции по Крыму, Евросоюз сам себя загоняет в угол, поскольку возвращение Крыма в состав Украины является неприемлемым для России условием. Своим мнением сенатор поделился в беседе с RT.
"Они (Евросоюз. – Прим. ред.), фактически, сами себя в угол загнали и вынуждены штамповать это решение из года в год, которое никакой пользы не приносит... Если бы ЕС занял реальную позицию по Крыму, я считаю, что это всем бы пошло на пользу", – заявил он.
По словам Цекова, самое главное в этом вопросе для крымчан то, что полуостров признан частью России. "Остальные не признают нас – мы это учитываем и не более того", – заключил он.
Ранее Совет ЕС принял решение продлить до 23 июня 2022 года санкции за присоединение Крыма и Севастополя к России.
Они предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с данными российскими регионами, в том числе запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма, а также на инвестиции и туристические услуги на территории полуострова. Решение об их продлении вступит в силу сразу после его публикации в официальном журнале ЕС.
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