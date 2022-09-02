Эксперт предрек Западу апокалипсис из-за "ценового потолка" на нефть РФ

2 сентября власти стран "Большой семерки" (G7) договорились ограничить цены на нефть из РФ. Какими последствиями для мира обернутся действия западных государств и как введение потолка отразится на доходах России – в материале Москвы 24.

Ударом на удар

По плану G7, стоимость российской нефти будет загнана в рамки: не ниже стоимости добычи, но и не выше нынешних рыночных расценок. Начальный потолок собираются установить на основе неких "технических данных". В будущем он может быть пересмотрен, говорится в заявлении глав Минфинов G7. Они же не исключили введения дополнительных мер для поддержания "ценового потолка", а возможности для его обхода будут ограничены, уверяют представители G7.

"Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка", – цитирует заявление "Интерфакс".

В то же время страны объединения создадут механизм, который позволит зависимым от российских энергоресурсов странам сохранить к ним доступ. Чтобы не допустить ухудшения ситуации на рынке, G7 призвала все нефтедобывающие страны нарастить добычу. По словам главы Минфина Японии Сюнъити Судзуки, решение было принято единогласно.

Таким образом, Запад и его союзники хотят ограничить доходы России от продажи энергоносителей. Кроме того, "ценовой потолок" должен снизить общемировые цены на нефть, говорила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мера начнет действовать с 5 декабря 2022 года. Именно тогда вступят в силу санкции Евросоюза по страхованию танкеров с российской нефтью. На нефтепродукты "ценовой потолок" хотят внедрить с 5 февраля 2023-го. В то же время в США и ряде других стран действует эмбарго на импорт российской нефти. Будет ли эта мера отменена, если G7 введет потолок цен, Жан-Пьер ответить отказалась.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также заявил, что в случае введения подобных мер российская нефть пойдет в страны, которые работают на рыночных условиях.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Посмотрим, каким образом будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия не собирается продавать нефть другим странам на нерыночных условиях. По его мнению, эта мера полностью разрушит рынок.

"Вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного", – заявил он.

Заплатят за ограничения цен на российскую нефть в первую очередь европейцы и американцы, предупредил вице-премьер. Хороших отзывов от профильных компаний на эти меры тоже не слышно, добавил он.

Предостерегало от "ценового потолка" и посольство России в Вашингтоне. Там подчеркнули, что обвал нефтерынка грозит ростом социальной напряженности среди населения. Россия пользуется репутацией надежного поставщика и готова сотрудничать только на взаимовыгодной основе, говорится в сообщении.

С Запада на Восток

Уход России с нефтяного рынка может вызвать в мире тот же психоз, что и с ценами на газ, отметил в разговоре с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Именно по этой причине Запад стремится не изолировать нашу страну, а ограничить доходы с продажи энергоресурсов.

Эксперт согласился, что ограничения серьезно ударят по европейским и американским потребителям. Цены на заправках в этих странах могут взлететь в полтора-два раза, не исключил Ордов. Не сможет безболезненно заменить российские энергоресурсы и западный бизнес. "Нефть – это продукт с очень четкими физическими характеристиками. Например, ее зернистости. Из-за этого невозможно заменить один сорт на другой. Это потребует существенных инвестиций в модернизацию оборудования, перестройку логистики поставок", – отметил Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Когда европейская и американская экономика находятся на грани рецессии, любые дополнительные расходы являются лишь ускорителем надвигающегося экономического апокалипсиса.

Если Россия откажется поставлять энергоресурсы в страны с "ценовым потолком", необходимо искать новые рынки сбыта. В мире их предостаточно, убежден специалист. За счет этого удастся сохранить доходы в российский бюджет.

"Европейская и американская экономики давно перестали быть драйверами роста. Потребность в энергоресурсах есть со стороны стран Азии и Африки. Их экономики очень нуждаются в относительно доступных по ценам российских ресурсах, они готовы поглотить достаточно большие объемы. Если мы хотим развивать свою нефтегазовую отрасль, не ориентироваться на эти рынки невозможно", – заключил Ордов.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с Москвой 24 выразил уверенность, что Индия и Китай не присоединятся к "ценовому потолку". Их компании и так получают ресурсы из РФ со скидкой согласно договоренностям, указал он.

В целом смысл вводить "ценовой потолок" есть только при отмене эмбарго на поставки российской нефти, подчеркнул Митрахович.





Станислав Митрахович эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Я лично воспринимаю всю эту историю как имитацию бурной деятельности, а не реальную попытку ввести предельные цены.

С учетом того, что эмбарго на российскую нефть одобрено в США и Евросоюзе, они втягивают в историю с "ценовым потолком" еще одну страну G7 – Японию. В этом случае поставки туда просто прекратятся. "Японии придется искать нефть в других странах. Это вызовет там рост цен, дефицит, необходимость снижать потребление и прочие неприятные вещи", – рассказал Митрахович.

Если поставки на Запад действительно прекратятся, возможно, России придется дать компаниям из Индии и Китая более существенные скидки, чтобы те могли скупить как можно больше объемов нефти. Однако в любом случае это будет цена выше, чем в предыдущие годы, резюмировал Митрахович.

