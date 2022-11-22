Эксперт объяснил, почему Великобритания не может обойтись без российской нефти

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Старший научный сотрудник центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин заявил, что Великобритания не может обойтись без поставок российской нефти по ряду причин. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Замещение поставок нефти из России не удалось Великобритании прежде всего потому, что страны ОПЕК+, куда входит и РФ, заявили, что не будут наращивать добычу нефти, потому что не хотят ссориться с Россией и намерены инвестировать в создание нефтеочистительной инфраструктуры", – пояснил Охошин.

Эксперт отметил, что похожая ситуация сложилась и с газом. Великобритания могла бы обойтись газом из Норвегии, которая поставляет 74% этого топлива, однако эта страна летом пережила засуху, которая привела к выходу из строя ГЭС.

"И правительство этой страны ограничило поставки энергоносителей в ЕС и Великобританию", – сказал он.

По словам эксперта, норвежское правительство также отвергло предложение Великобритании и Евросоюза о введении потолка цен на газ. В результате Лондону пришлось обратиться к Вашингтону.

"Сейчас сверхприбыли получают США – их поставки сжиженного газа в Великобританию выросли в четыре раза", – добавил Охошин.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что, когда экономическая ситуация в Европе станет еще хуже, а США столкнутся с рецессией, Западу придется договариваться с Россией.

До этого в Соединенном Королевстве заявили, что Владимир Путин "поставил Запад на колени". Журналисты британского издания Daily Express отметили, что западные страны начали жаловаться на последствия от антироссийских санкций.

Кроме того, мэр Лондона Садик Хан заявил, что зимой миллионы британцев не смогут позволить себе отопление и еду. Комментируя это заявление, сенатор Алексей Пушков отметил, что угрожающая королевству зима является не фатальным явлением природы, а сознательным выбором правящих кругов Великобритании.

Специалист рассказал, как Европа переживает энергетический кризис

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