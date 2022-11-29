На Великобританию надвигается холодный фронт из России – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Великобританию движется холодный фронт из России, к первой неделе декабря Соединенное Королевство погрузится в минусовые температуры, пишет обозреватель издания Daily Star Мег Джорш.

"Британцев предупредили, чтобы они приготовили свои большие пальто еще до того, как взревет зима с заморозками "зверя с Востока", – говорится в публикации.

В статье утверждается, что погодные условия будут арктическими и станут шоком для британцев, поскольку последние 10 месяцев температура в стране была выше средних значений

По словам синоптика Британской метеорологической службы Джима Дейла, слова которого приводит издание, в декабре по всей Европе ожидается усиление морозов, а в Великобритании влажная погода сменится на "что-то гораздо более холодное".

"Давление начнет расти в начале декабря. Именно тогда, как ожидается, в Европе произойдет первое замерзание и принесет в Великобританию восточные ветры. Зверь открыл глаза", – заявил он.

В свою очередь, метеоролог Джеймс Мэдден рассказал, что в настоящее время специалисты фиксируют изменения в "погодной схеме", поэтому декабрь выдастся гораздо более холодным, чем это бывало ранее.

Ранее глава британского комитета по изменению климата Джон Гаммер рекомендовал жителям Соединенного Королевства закрывать на ночь шторы и утеплять окна, чтобы не переплачивать за электроэнергию на фоне роста цен. Он также предложил местным властям продвигать идею теплоизоляции емкостей для хранения воды.



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