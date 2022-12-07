Синоптики рассказали москвичам о погоде в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 7 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, гололедица и до 10 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит 7–5 градусов мороза, по области – от -10 до -5 градусов. Ветер юго-восточный, 6–11 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов перечислил города, где установились самые сильные морозы. Так, в Оймяконе температура воздуха опустилась до -56,5 градуса, а в Делянкире – до -57 градусов.



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