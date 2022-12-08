Снежный покров в столичном регионе может дойти до 3 см в пятницу

Фото: Москва 24

Снежный покров в столичном регионе может вырасти еще на 1–3 сантиметров к утру пятницы, 9 декабря. Таким прогнозом в своем телеграм-канале поделился ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, уже сейчас снежный покров в столице начал расти. Всего за пару часов, как он начал идти в Московском регионе, высота увеличилась на 1 сантиметр.

"На территории западных районов Московской области, где снег начался немного раньше, прибавка составила 1–2 сантиметра. К утру пятницы прибавка снежного покрова составит еще 1–3 сантиметра", – поделился Леус.

Последствия снегопада сейчас устраняют столичные городские службы. Работники очищают улично-дорожную сеть, дворовые территории, а также парковочные места.

Больше сил на уборку направили на пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станции метро и МЦК.

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