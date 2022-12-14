Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Сильный ветер порывами до 15–17 метров в секунду ожидается в столице и области с 14:00 15 декабря до 09:00 16 декабря.

В Московском регионе также действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 11:00 16 декабря.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в столичном регионе снег прекратился, однако снегопады вернутся вечером в четверг, 15 декабря. По его словам, за пятницу, 16 декабря, снежный покров увеличится на 4–6 сантиметров. Сугробы вырастут еще на 6–8 сантиметров за 17 декабря.



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