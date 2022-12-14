Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Системы жизнеобеспечения Москвы в условиях снегопада работают в штатном режиме, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, нет сбоев в работе электрических сетей, нет сбоев подачи газа, тепла, воды", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам заммэра, к ликвидации последствий снегопада в столице были привлечены более 10 тысяч единиц техники и 80 сотрудников коммунальных служб, которые осуществляют деятельность в круглосуточном формате.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в ночь на 15 декабря в Москву снова придет снегопад. В пятницу, 16 декабря, высота снежного покрова в городе вырастет на 4–6 сантиметров.

В конце недели температура воздуха в ночное время суток в городе может опуститься до -15 градусов. Днем столбики термометров не опустятся ниже 7 градусов мороза.



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