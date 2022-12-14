Синоптик заявил, что снегопады вновь начнутся в Москве вечером 15 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег в столичном регионе пока прекратился, однако снегопады вернутся вечером в четверг, 15 декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик отметил, что снегопады уже не будут такими сильными, однако только за пятницу, 16 декабря, снежный покров увеличится на 4–6 сантиметров. Сугробы вырастут еще на 6–8 сантиметров за субботу, 17 декабря.

Леус подчеркнул, что следующая неделя начнется с морозов. Так, в понедельник и вторник ожидается -11…-16 градусов ночью, а местами – до -20 градусов. Днем будет примерно -6…-11 градусов.

"Ну а в среду постепенное повышение температуры, к вечеру небольшой снег, а в четверг новый снегопад", – написал метеоролог.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в столицу придут морозы с 18 декабря. Максимальная температура воздуха понизится до -10…-15 градусов, дневная – до -5…-7 градусов. По ее словам, волна никольских морозов в этом году осуществится.



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