Москвичей предупредили о снеге и метели до утра пятницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный снег и метель ожидаются в Москве с вечера четверга, 15 декабря, до утра пятницы, 16 декабря. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 часов 15 декабря до 09:00 часов 16 декабря в г. Москве ожидается снег, местами сильный. Местами метель", – говорится в сообщении.

Также в городе сохранится гололедица, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. На дорогах остаются снежные заносы.

Горожан просят быть внимательнее. Так, пешеходам следует избегать нахождения вблизи шатких конструкций, обходить деревья.

Водителям же в условиях непогоды рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, следует избегать резких маневров и не парковать машины под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что снегопады продолжатся в Москве до конца недели. В пятницу снежный покров увеличится на 4–6 сантиметров, а в субботу – еще на 6–8 сантиметров. Со следующей недели в городе ожидается похолодание местами до -20 градусов.



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