МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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12:35

Город

Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме на фоне обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"В столице сильный снегопад. <..> По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить до 20 сантиметров", – говорится в сообщении.

В городе организован круглосуточный мониторинг состояния дорог, по мере образования снежного покрова проводится подметание улиц и их противогололедная обработка. Снег убирают также во дворах и на парковочных местах.

Отмечается, что особое внимание уделяется уборке пешеходных зон, территорий возле остановок наземного транспорта, станций метро и МЦК, а также социальных объектов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в субботу в Москве ожидаются снегопады, местами сильные, по итогам дня в городе выпадет 5–10 миллиметров осадков. Температура воздуха опустится до -2...-4 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду.

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