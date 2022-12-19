Москвичей предупредили о переменчивой температуре на этой неделе

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В начале недели в столичный регион придут морозы. Однако погода будет достаточно переменчивой за эти семь дней, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на главу прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

На этой неделе будут наблюдаться сильные колебания в температуре – от -15 до 1 градуса, утверждает синоптик. В ночь на понедельник, 19 декабря, можно было почувствовать морозы от -10 до -15 градусов. Во вторник холод сохранится, показатели зафиксируются на уровне -8 градусов.

Однако после москвичей может порадовать резкое потепление. По словам Шувалова, в среду, 21 декабря, в столицу придет вал теплого воздуха с запада. Благодаря этому в Москве зафиксируется нулевая температура. Также в этот день можно ожидать снег и дождь, предупредил синоптик.

В четверг и пятницу, 22 и 23 декабря, температура воздуха вновь остановится на отметке около 0 градусов. Погодные условия будут пасмурными с небольшим количеством осадков.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в столице с начала декабря выпало около 2,5 месячной нормы осадков. За 18 декабря прирост снега достиг порядка 25 сантиметров. Показатель превышает более 60% месячной нормы осадков.

"Утро": 4 градуса мороза ожидается в столице 19 декабря

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