Сугробы на уровне 30 сантиметров ожидаются в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Специалисты центра погоды "Фобос" прогнозируют, что высота снежного покрова в столице составит 30 сантиметров в новогоднюю ночь. В четверг, 29 декабря, в Москве образовались 32-сантиметровые сугробы.

Также удалось определить высоту снежного покрова на сегодняшний день в разных частях столичного региона:

в Тушине – 31 сантиметр;

на Балчуге – 29 сантиметров;

в Дмитрове и Ново-Иерусалиме – 30 сантиметров;

в Кашире – 31 сантиметр;

в Павловском Посаде – 34 сантиметра;

в Коломне – 38 сантиметров;

в Черустях – 39 сантиметров.

"В Москве снегопады в пятницу приведут к росту снежного покрова до 33–34 сантиметров, в субботу сугробы подтают до 32 сантиметров, в новогоднюю ночь будет около 30 сантиметров, а в первую январскую пятидневку останется 23–28 сантиметров снежного слоя", – рассказали синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в первый день 2023 года в Москве и Подмосковье прогнозируется снежная погода без сильных холодов. Он отметил, что в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидаются заморозки, а 1 января ознаменуется небольшим, но заметным потеплением.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы будут работать в усиленном режиме в столице в период новогодних праздников. Глава комплекса отметил, что уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий будет уделяться особое внимание. Для работы будет задействовано необходимое количество техники и бригад ручной уборки.



Синоптики предупредили, что снегопад возобновится в столице к вечеру 29 декабря

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