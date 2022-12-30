Синоптик спрогнозировал самое теплое 1 января в Москве за последние 50 лет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал самое теплое 1 января в Москве за последние 50 лет, сообщает "Интерфакс".

"Температура в новогоднюю ночь в Москве будет от 0 до 2 градусов, небольшие осадки преимущественно в виде снега, но иногда – мороси", – рассказал синоптик.

Он также отметил, что 1 января в связи с перемещением воздушных масс с юга Атлантики, Средиземного моря и с севера Африки, температура поднимется от плюс 3 до плюс 5 градусов.

"За 144 года наблюдений самая высокая температура 1 января была ровно 50 лет назад", – сказал метеоролог.

Вильфанд сообщил, что, несмотря на мягкую погоду, новогодняя ночь будет снежной, высота сугробов может достичь 30–32 сантиметра. Он спрогнозировал, что 2 января циклон будет меняться, а уже 3 января ночью ожидается температура от -4 до -5.

По словам эксперта, 5 января столбики термометров покажут ночью -15 градусов, а днем – 10 градусов мороза.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве и Санкт-Петербурге 1 января 2023 года может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Синоптик отметил, что в столице рекорд температуры воздуха был зафиксирован 1 января 1973 года. В тот день в городе прогрелся до плюс 4,2 градуса.



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