Высота сугробов в Москве увеличилась до 33 см

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота сугробов в Москве увеличилась до 33 сантиметров, приблизившись к максимальному значению текущей зимы, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Высота снежного покрова в Москве вновь приблизилась к максимуму нынешней зимы. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, снежный покров достиг отметки в 33 сантиметра", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, 19–20 декабря высота снежного покрова в столице составляла 34 сантиметра. Леус пояснил, что всего с начала декабря в Москве выпало больше двух месячных норм снега.

"До абсолютного рекорда декабря по осадкам (115 миллиметров, декабрь 1874 года) осталось меньше 10 миллиметров", – добавил метеоролог.

По данным центра погоды "Фобос", высота снежного покрова в столице в новогоднюю ночь составит 30 сантиметров.

Также синоптики спрогнозировали в Москве "рубиновый" январь с температурой воздуха на 4–5 градусов теплее нормы. При такой погоде 30-сантиметровые сугробы уменьшатся до 20-сантиметровых.

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