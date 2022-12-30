Облачная погода с небольшими осадками и плюсовой температурой ожидается в Москве

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В столичном регионе в пятницу, 30 декабря, ожидается облачная погода с небольшими осадкам и гололедицей. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве и области составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ожидаются небольшие и местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах – гололедица.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

В связи с гололедицей и мокрым снегом МЧС выпустило предупреждение для жителей столицы. В ведомстве призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Дептранс призывает водителей быть внимательнее из-за непогоды

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