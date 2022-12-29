МЧС предупредило москвичей о гололедице и мокром снеге

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС предупредило жителей столицы о гололедице и мокром снеге в пятницу, 30 декабря.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, начиная с западных районов, в период с 03:00 до 18:00 30 декабря в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой водителей призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, не парковать автомобиль под деревьями. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, быть внимательными.

Также в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до утра пятницы, 30 декабря. При этом вплоть до Нового года погода в столице существенно не изменится, горожан ожидают снегопады, местами с дождем, а также метели и гололедица.

Оттепель прогнозируется лишь в первые три дня нового года. Прогнозируется, что температура в самом начале 2023 года будет положительной.



Синоптики предупредили, что снегопад возобновится в столице к вечеру 29 декабря

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