Синоптики предупредили, что температура в Москве может побить полувековой рекорд

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве 1 января ожидается температура на 10 градусов выше климатической нормы, что может привести к установлению нового рекорда. Об этом сообщает портал "Метеовести".

Синоптики отметили, что рекорд принадлежит 1 января 1972 года, когда столбики термометров поднялись до +4,2 градуса.

В 2023 году же ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха днем поднимется до +4…+6 градусов, а по области – до +2…+7 градусов. При этом юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 736 миллиметров ртутного столба.

"В первый день Нового года синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, насыщенного полями дождевых туч и аномально теплым воздухом атлантического происхождения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что декабре в Москве зафиксировали рекордное за всю историю наблюдений количество снега. По данным на 31 декабря, в столице в прошлом месяце выпало 129 миллиметров осадков. До этого самым снежным декабрем в Москве был декабрь 1981 года, когда выпало 117 миллиметров осадков.



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