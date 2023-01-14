Облачная погода с гололедицей ожидает москвичей в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с гололедицей ожидает столичный регион в субботу, 14 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит 1–3 градуса мороза. В области столбики термометров покажут 0–5 градусов мороза. Местами будет идти небольшой снег.

Скорость южного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 753 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы вновь был продлен в столичном регионе. Предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 15 января.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, как долго будет длиться потепление. По его словам, температура продолжит повышаться до следующих выходных, 21 и 22 января.

Погода в Москве вернулась к климатической норме

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