Москвичам пообещали потепление до плюс одного на следующей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По прогнозам синоптиков, в Москве на следующей неделе потеплеет, к среде температура воздуха поднимается выше нуля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, в воскресенье температура будет колебаться от -3 до -1 градусов. Возможен снег. Уже с понедельника начнется потепление. до -2...0 градусов, однако ночью по-прежнему ожидается мороз.

Во вторник и среду днем столбики термометров будут колебаться на отметках от -4 до +1 градусов. Также возможен снег.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 января, москвичей ждет облачная погода с температурой воздуха -3...-1 градуса. Порывы ветра будут достигать 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

В городе может пройти ледяной дождь. В связи с прогнозируемой гололедицей в столице и по области до 23:00 15 января действует желтый уровень погодной опасности.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве в выходные

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