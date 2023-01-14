В Москве приступили к противогололедной обработке дорог

Фото: Агентство ''Москва''/Пресс-служба ГБУ ''Автомобильные дороги'' города Москвы

Городские службы Москвы начали противогололедную обработку дорог из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В 19:00 коммунальная техника приступила к сплошной противогололедной обработке проезжей части и тротуаров", – говорится в сообщении.

Отмечается, состояние улиц постоянно отслеживается, при необходимости проводится их уборка. Тем не менее горожан просят быть внимательнее, а автомобилистов – не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Ранее в Москве из-за гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать в столице и по области до 23:00 15 января.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве в выходные

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!