Облачная погода с небольшим снегом ожидает москвичей в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшим снегом ожидается в столичном регионе в воскресенье, 15 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит 0–2 градуса мороза, в области ожидается 0–5 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 753 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продолжает действовать в Москве. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию.

Ранее синоптики предупредили москвичей о потеплении до +6 со следующей недели. Теплеть начнет уже с 18 января.

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