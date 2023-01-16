Песков не знает, примет ли Путин участие в крещенских купаниях

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не стал бы говорить, будет ли Владимир Путин участвовать в купаниях в Крещенскую ночь. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, пока не знаю, пока не мог бы", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Православные будут отмечать Крещение в четверг, 19 января. По традиции в ночь на этот день верующие начинают крещенские купания. В 2018 году Путин уже участвовал в подобном мероприятии.

Между тем Сергей Собянин рассказал, что в Москве в Крещенскую ночь будут работать 46 мест для купания. Мэр заявил, что каждая площадка будет оснащена настилами, раздевалками, местами для обогрева после ледяной воды и питания.

Проруби подготовят в 10 столичных округах. Больше всего площадок обустроят в ТиНАО – суммарно 15 прорубей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!