Собянин: Для удобства пассажиров в Москве появится 29 новых ТПУ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что 29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) появится в Москве до конца 2024 года. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

"Мы объединяем различные виды транспорта в одну систему, создавая ТПУ, и благодаря этому пассажиры могут максимально быстро и удобно сделать пересадку, экономя время в пути", – написал Собянин.

По словам мэра, возведение ТПУ ведется на девяти площадках. Кроме того, для семи площадок уже готовится необходимая градостроительная документация.

Собянин добавил, что за 2022 год в Москве было создано семь ТПУ: "Окружная", "Печатники", "Минская", "Фонвизинская", "Технопарк", "Ходынское Поле" и "Дмитровская".

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с ноября 2022 года ТПУ "Окружная" воспользовались почти 1,3 миллиона пассажиров.



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