Почти 1,3 млн пассажиров воспользовались ТПУ "Окружная" с ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С ноября прошлого года ТПУ "Окружная" воспользовались почти 1,3 миллиона пассажиров, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В состав ТПУ, кроме станции Окружная МЦД-1, входят одноименные станции МЦК и Люблинско-Дмитровской линии метро. Через ТПУ следуют поезда "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево и проходят маршруты наземного городского транспорта.

Заммэра подчеркнул, что число пассажиров станции Окружная МЦД-1 выросло на 24%. Кроме того, более 500 тысяч человек совершили пересадку со станции МЦД на Московское центральное кольцо и метро. По его словам, это говорит о востребованности и удобстве транспортного хаба.

Ликсутов отметил, что теперь пересаживаться с МЦД-1 и аэроэкспрессов из Шереметьева на станцию МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию метро можно в теплом контуре. Это занимает всего три минуты. Раньше нужно было идти по улице, и этот путь занимал девять минут.

"Мы продолжаем развитие транспортно-пересадочных узлов по поручению мэра Москвы. "Окружная" в 2022 году стала одним из самых удобных и крупных транспортных хабов столицы. Ежедневный пассажиропоток здесь достигает 50 тысяч человек. Сейчас пересадка на ТПУ “Окружная” на разные виды транспорта занимает до пяти минут, в том числе на автобусы", – заявил заммэра.

Он напомнил, что такие хабы есть и на втором диаметре – к примеру, это станция "Стрешнево", где также можно удобно пересесть на МЦК. С запуском МЦД-3 и МЦД-4 в этом году такие ТПУ появятся и на новых диаметрах.

3 ноября Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новые северные вестибюли станций метро и МЦД-1 в рамках завершения создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Окружная". Как отметил мэр, данный ТПУ является самым крупным на севере города.



По его словам, в ближайшие несколько лет количество пассажиров благодаря этой инфраструктуре увеличится до 80 тысяч. Градоначальник подчеркнул, что открытие новых вестибюлей позволит улучшить транспортное обслуживание около 400 тысяч человек, которые живут в близлежащих районах.

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