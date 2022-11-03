Собянин объявил о завершении создания ТПУ "Окружная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новые северные вестибюли станций метро и МЦД-1 в рамках завершения создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Окружная".

Как отметил мэр, данный ТПУ является самым крупным на севере города.



"За несколько лет построен целый ряд уникальных объектов. Это Дмитровское направление метро – Люблинско-Дмитровской линии, МЦК, запущено МЦД. И здесь сегодня вестибюлями, переходами все три вида транспорта объединены. И уже сегодня вместо 2 тысяч пассажиров, которые раньше были, на этой платформе ежедневно пересаживаются около 40 тысяч человек", – сказал Собянин.

По его словам, в ближайшие несколько лет количество пассажиров благодаря этой инфраструктуре увеличится до 80 тысяч.

Градоначальник подчеркнул, что открытие новых вестибюлей позволит улучшить транспортное обслуживание около 400 тысяч человек, которые живут в близлежащих районах.

В свою очередь, гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщил, что открытие новых объектов позволит горожанам существенно сократить время пересадки между различными видами транспорта.

"Причем сейчас пересадка занимает две-три минуты – в четыре-пять раз быстрее, чем это было раньше", – отметил глава РЖД.

Он добавил, что при строительстве ТПУ применялись современные технологии, отвечающие стандарту столичного транспорта.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы говорится, что создание ТПУ "Окружная" начали в 2014 году. Узел объединяет метро, МЦК и МЦД-1, а также "Аэроэкспресс" и маршруты наземного городского транспорта.

Ранее сообщалось о завершении испытания эскалаторов в северном вестибюле станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро. Заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что строители сначала провели обкатку двух пар эскалаторов, ведущих на пересадку к одноименным станциям МЦК и МЦД-1. После этого специалисты перешли к трем лентам подъемных механизмов и грузовым испытаниям.

До этого сообщалось, что в составе ТПУ "Новогиреево" появятся два технопарка, дата-центр и офисы.

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