Испытания эскалаторов завершили в северном вестибюле станции метро "Окружная"

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Испытания эскалаторов завершили в строящемся северном вестибюле станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что строители сначала провели обкатку двух пар эскалаторов, ведущих на пересадку к одноименным станциям МЦК и МЦД-1. После этого специалисты перешли к трем лентам подъемных механизмов и грузовым испытаниям.

В общей сложности в северном вестибюле смонтировали семь эскалаторов, из которых четыре имеют высоту 16 метров, а три – 108 метров.

Гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков поведал, что испытания проводят с помощью грузов, которые последовательно устанавливают на каждом полотне. Он добавил, что на прилегающей к станции территории завершается благоустройство. В частности, на Локомотивном проезде уже нанесли дорожную разметку.

"Уложено около 4 тысяч квадратных метров гранитной плитки, свои места заняли остановочные павильоны, продолжается установка малых архитектурных форм, подходит к концу монтаж наружного освещения, выполняется пусконаладка инженерных систем на вестибюле", – отметил Жуков.

Ранее сообщалось, что ремонт эскалатора на станции "Павелецкая" не будут проводить из-за предстоящего закрытия части Замоскворецкой линии метро. Выход № 3 продолжит работать в обычном режиме.

Эскалатор изначально собирались закрыть на ремонт с 24 октября по 16 декабря.



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