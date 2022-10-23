Ремонт эскалатора на станции метро "Павелецкая" отменили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ремонт эскалатора на станции "Павелецкая" проводиться не будет из-за предстоящего закрытия части Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Ремонт эскалатора на выходе № 3 со станции метро "Павелецкая" отменен в связи с грядущими изменениями в движении на участке "Автозаводская" – "Орехово" Замоскворецкой линии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что третий выход со станции продолжит работать в штатном режиме.

Изначально эскалатор на "Павелецкой" планировалось закрыть на ремонт с 24 октября по 16 декабря. Предполагались также ограничить вход через вестибюль станции Замоскворецкой линии.

Участок от "Автозаводской" до "Орехова" Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября для строительства тоннеля между "Царицыно" и "Кантемировской". На время закрытия на участке запустят бесплатные компенсационные автобусы.



Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября на полгода

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