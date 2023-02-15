Развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе откроется до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют до конца 2023 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в данный момент идут работы по устройству опор и пролета путепровода через МКАД и левоповоротной эстакады. Кроме того, по его словам, специалисты возводят подпорные стены и постоянные съезды, а также проводят переустройство инженерных коммуникаций.

"По сравнению с архаичными "лепестками" прежней развязки новая конфигурация объекта позволит лучше справляться с большими транспортными потоками. Открыть движение планируется в четвертом квартале этого года", – добавил Бочкарев.

Согласно проекту, здесь строят и обновляют 5,4 километра дорог, в том числе два путепровода длинной 0,4 километра. Развязка позволит улучшить транспортную доступность районов Бибирево, Лианозово и городского округа Мытищи, где проживает порядка полумиллиона человек.

"Значительно увеличится пропускная способность МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе за счет перераспределения автомобильных потоков и реорганизации проблемных зон, в которых ранее образовывались заторы", – подчеркнул глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Реконструкция вылетных магистралей и строительство новых транспортных объектов на МКАД ведутся по поручению мэра Москвы, напомнил Загрутдинов. Из 22 существующих развязок на данный момент обновлено уже 19.

Ранее стало известно, что новые выделенные полосы для общественного транспорта протяженностью более 40 километров откроются в столице до конца 2023 года. Так, с 19 января открыли пять выделенных полос, с 4 марта планируется открыть еще две. Такие полосы появляются на участках дорог, где есть большое количество маршрутов общественного транспорта.

До этого сообщалось, что строительство дорог для транспортно-пересадочного узла "Ярославская" подходит к концу. Уже летом этого года специалисты запустят движение на этих дорогах.



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