Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника Лайт" и вакцин от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство здравоохранения РФ одобрило одновременное применение препарата против COVID-19 "Спутник Лайт" и вакцин от гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", – говорится в документе.
Ранее о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса заявила директор департамента Всемирной организации здравоохранения по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан. По ее словам, перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом.
Профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов ранее рассказал, в какой последовательности следует делать прививки от коронавируса и гриппа. По словам специалиста, все зависит от того, переболел человек коронавирусом или нет. Если нет, то сначала нужно сделать прививку от коронавируса.
Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа
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