Россияне поделились мнением, кто в семье должен уходить в декрет

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Лишь 38% россиян считают, что только женщины должны уходить в отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование, проведенное сервисом "Работа.ру".
В прошлом году обязанность ухода в декрет на женщин возложили более половины опрошенных – 52%. Таким образом, процент таких ответов в 2021 году снизился на 14 пунктов.
Наиболее популярной стала точка зрения, что вопрос о декрете подлежит обсуждению в семье. Так ответили 47% респондентов. Еще 14% участников опроса выразили мнение, что в декретный отпуск должен уходить супруг, который меньше зарабатывает.
Обязанность ухода в декрет мужчин охотнее отметили сами мужчины – 2% против 1% согласных с таким утверждением женщин-респондентов.
Ранее аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, сколько мужчин готовы уйти в декрет. Оказались не готовы уходить в отпуск по уходу за ребенком только 35% опрошенных.
Молодым мамам рассказали, как построить карьеру в декретном отпуске
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