В России впервые отмечают День отца

Сегодня в России День отца. Праздник отмечают впервые. И по указу президента, он будет ежегодным.

Накануне специалисты ВЦИОМа провели опрос и узнали у россиян, какой он идеальный отец. Треть респондентов считают, что главное качество – заботливое, уважительное отношение к матери детей. 29 процентов уверены, что он должен проявлять активное участие в жизни семьи. Еще 19 отмечают, что отцу важно быть примером для подражания. Многие опрошенные среди важных качеств назвали доброту и надежность.

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