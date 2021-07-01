Путин подписал закон, упрощающий выезд несовершеннолетних за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру выезда за границу для несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ устанавливает, что для выезда из РФ для ребенка и его законного представителя достаточно отсутствия выраженного несогласия со стороны второго представителя.
В случае когда несовершеннолетний покидает страну без сопровождения, то ему необходимо иметь при себе паспорт и нотариально оформленное согласие хотя бы одного из законных представителей.
Кроме того, при подаче заявления о несогласии на выезд ребенка можно будет указать, до какого срока действует запрет и какие страны он затрагивает.
Ранее россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых ребенка. Аналитики отмечают, что 44% родителей запланировали совместную с ребенком поездку по России, 18% – отправят детей в летний лагерь, 17% – на дачу, 7% – за границу.
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