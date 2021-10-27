Путин назначил сенатора Львову-Белову детским омбудсменом

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Указ об этом разместили на официальном сайте Кремля.
"Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет", – прописано в документе.
Путин ранее пообщался с сенатором и многодетной матерью Марией Львовой-Беловой в режиме видео-конференц-связи. Представитель Совфеда согласилась занять позицию омбудсмена.
Львова-Белова – член Совета Федерации РФ от Пензенской области, член комитета по социальной политике Совета Федерации, представитель Совета Федерации при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка. Сенатор является опекуном 13 молодых людей со статусом недееспособности.
Также представительница Совфеда была соучредителем и руководителем благотворительной организации "Благовест", а также учредила некоммерческую организацию, занимающуюся развитием сопровождаемого проживания, образования и трудоустройства молодых людей с инвалидностью АНО "Квартал Луи".
Ранее президент России освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва.
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