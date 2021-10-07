Кузнецова дала напутствие будущему детскому омбудсмену

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Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, дала напутствие будущему детскому омбудсмену.

"Могу сказать по своему опыту, что в первую очередь нужно выстроить этапность работы, необходимо внимательное отношение к обращениям граждан, постараться соблюсти преемственность задач, которые сейчас решаются", – приводит ее слова РИА Новости.

На сегодняшний день развивается большое количество проектов, и граждане к этому привыкли и ждут новые.

"Уверена, будут и новые проекты и инициативы", – заключила депутат.

Ранее Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва.