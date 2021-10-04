Учреждение Дня отца в РФ связано с новым этапом в семейной политике – Кузнецова

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Учреждение Дня отца в России связано с новым этапом в семейной политике страны. Такое мнение выразила избранный депутат Госдумы нового созыва, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, пишет ТАСС.

По ее словам, решение Владимира Путина об установлении Дня отца поддерживают миллионы отцов и матерей всей страны.

"Это решение, гармонично и точно вписываясь в череду установленных праздников (Дня матери, Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности), подчеркивает и новый этап в подходах семейной политики, где семья – это папа, мама, дети", – сказала Кузнецова.

Депутат Кузнецова рассказала, что уже получает поздравления в связи с поручением президента от членов Совета отцов при детском омбудсмене и других родительских организаций. Она добавила, что Госдуме предстоит продолжить этот подход в законодательных инициативах и конкретных решениях, выполняя поручение президента.

Ранее Владимир Путин установил в России День отца. Президент подписал соответствующий указ. Отмечать праздник будут в третье воскресенье октября.

Предложение о появлении в РФ Дня отца поступило от министерства труда и социальной защиты в июле. Инициатива принадлежала занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. В ведомстве его поддержали.