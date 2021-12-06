Сенатор Святенко: столичные меры поддержки молодых семей соответствуют запросам общества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные меры поддержки молодых семей соответствуют запросам общества, заявила в беседе с Агентством "Москва" сенатор РФ, представитель столичного парламента в Совете Федерации РФ Инна Святенко.

С весны 2021 года столичные семьи до 35 лет могут носить статус молодой и получать все пособия и преференции. Есть и не зависящие от возраста меры поддержки, такие как коробка для новорожденного "Наше сокровище", помогающая решать бытовые вопросы в первые месяцы жизни ребенка.

"Безусловно, понимание, что меры поддержки есть и с каждым годом они совершенствуются с учетом реалий и условий современной жизни, влияет и будет в будущем влиять на решение семьи о рождении ребенка", – отметила сенатор.

По словам Святенко, в 2021 году большинство москвичек стали мамами в возрасте 29 лет, а за последние месяцы – в 31 год. Второго ребенка родили 35% женщин. В среднем возраст родительства в Москве приходится на 29–34 года.

"Здесь нужно отметить два одновременных и взаимосвязанных процесса: это нелинейное развитие карьеры и рост продолжительности активной профессиональной деятельности. Человек в течение жизни меняет не просто место работы, а профессию, порой с нуля начинает наращивать квалификацию в новых сферах. Люди стремятся обзавестись семьей, детьми, но позже", – подчеркнула Святенко.

В связи с этим сенатор обратила внимание на необходимость адаптирования мер социальной поддержки под изменения в укладе жизни, отражающихся на вопросах деторождения. Так, работающая женщина, которая уверена в стабильном доходе, способна планировать детей.

"Для того чтобы женщины увереннее себя чувствовали, планируя рождение детей, нужно не только обеспечивать родителей пособиями в первые годы жизни ребенка, но и создавать такую систему поддержки, которая в дальнейшем позволит маме легко вернуться на работу после декрета или запустить свой бизнес, трудясь в том числе и в формате частичной занятости", – сказала сенатор.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что поддержка женщин с детьми является одной из приоритетных задач социальной сферы Москвы, благодаря чему количество многодетных семей в столице за последние десять лет увеличилось в 2,5 раза.

